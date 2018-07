VIDÉO - La France championne du monde : la joie des supporters des Bleus, de Rouen à Évreux

Par la rédaction, France Bleu Normandie (Seine-Maritime - Eure)

La France est championne du monde de football et les supporters des Bleus ont fêté l'événement partout en France et, en Normandie, à Rouen et à Evreux. Retour en images sur une soirée de liesse ce dimanche 15 juillet 2018.