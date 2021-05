VIDEO - La "honte" du Stade Brestois après la claque contre Nantes

Brest s'est incliné lourdement (4-1) contre Nantes ce dimanche, lors de la 35è journée de Ligue 1. Les Ty-Zefs auraient pu valider leur maintien en s'imposant contre un concurrent direct. Ils ne sont pas encore sauvés après cette claque subie à domicile.

Olivier Dall'Oglio n'a pas mâché ses mots après le non-match de son équipe ce dimanche à Francis Le Blé. Ses joueurs, qui sortaient d'une victoire importante à Saint-Etienne, n'ont pas montré d'envie et ils l'ont payé logiquement. "C'est un sentiment de honte. On n'a pas fait ce qu'il fallait, on n'a pas pris le match comme on le voulait. Il y a eu beaucoup de duels perdus, des replacements tranquilles. On n'a pas respecté notre maillot."

Il faudra certainement plus de 40 points

L’entraîneur brestois attendait tout autre chose de la part de son équipe, qui pouvait obtenir son maintien en Ligue 1 si elle l'emportait. "On a mis en alerte tout le monde : quasiment maintenus ça ne veut pas dire maintenus. Il faudra certainement plus de 40 points, peut-être. Certains joueurs l'ont pris en compte, d'autres non."

Le classement reste serré en bas de tableau. Et le Stade Brestois doit vite prendre des points pour se mettre à l'abri, à trois journées de la fin du championnat.