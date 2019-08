VIDÉO - La préparation des joueurs du Mans Sarthe Basket dans un camp militaire

Les basketteurs du Mans Sarthe Basket ont troqué leurs maillots et leurs shorts contre des treillis militaires ce mercredi 21 août 2019. Ils étaient sur la base militaire de Champagné pour un stage un peu particulier. Au menu : parcours d'obstacles, course dans la boue et baignade en uniforme.

Le Mans, France

Les basketteurs du Mans Sarthe Basket ont commencé leur préparation d'avant-saison loin des parquets : Dans la boue et en treillis. Ce mercredi 21 août, ils étaient sur la base militaire de Champagné. Une journée ardue, dont le but était surtout de renforcer la cohésion d'équipe.

Les basketteurs Junior Tshunza et Jacques Alingue sortent leur bateau de l'eau © Radio France - Louis de Bergevin

Sous la houlette d'un gradé de l'armée, les basketteurs enchaînent des petits exercices. Renforcement musculaire dans la bonne humeur avant un parcours du combattant pas si facile que ça.

Le traditionnel exercice de la chaise © Radio France - Louis de Bergevin

Une - deux, une - deux! "Ça fait 20 ans que je suis à l'armée, j'ai toujours entendu "une - deux" s'amuse un "vrai" soldat © Radio France - Louis de Bergevin

Ces chaussures sont-elles vraiment réglementaires pour le régiment du MSB? © Radio France - Louis de Bergevin