VIDEO : la victoire du cœur pour l'ASNL contre Pau (1-0)

L’ASNL s’est imposée ce samedi soir à Marcel Picot contre Pau, 1-0 grâce à un but de Ciss de la tête sur un centre de Rocha (25’). Un succès acquis dans la douleur grâce à un Martin Sourzac décisif dans son but qui permet aux Nancéiens de se retrouver 16e au classement et de grappiller une place.