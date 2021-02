VIDEO - "La Youth League, le plus beau souvenir de ma vie", Fodé Guirassy, la nouvelle recrue de l'US Orléans

L'US Orléans a enregistré le 30 janvier lors de ce mercato d'hiver l'arrivée d'une nouvelle recrue : Fodé Guirassy, formé à l'Olympique de Marseille. Arrivé de Béziers, auteur de 5 buts en National 2 et passé notamment par Laval, le jeune attaquant de 25 ans s'est confié dans 100% USO ce jeudi.

Il arrive de Béziers, en National 2, pour remplacer numériquement Fahd El Khoumisti, l'attaquant guinéen Fodé Guirassy a signé avec l'US Orléans le 30 janvier dernier. Formé à l'Olympique de Marseille où il a disputé la Youth League, la Ligue des champions des jeunes, il revient ce jeudi dans 100% USO sur ses ambitions, son parcours et sa première sélection avec le maillot des espoirs de la Guinée. Entretien.

Comment s’est faite l’arrivée à Orléans ? Il y avait déjà des contacts ?

Ça a discuté un tout petit peu cet été, une petite approche, mais il n’y avait rien eu de concret mais là en décembre mes agents ont discuté avec le club et ils ont validé mon profil. Donc voilà, ça s'est fait rapidement.

Est-ce que tu as des objectifs chiffrés ? Un certain nombre de passes, de buts ?

L’objectif est d'apporter le plus possible à l'équipe pour atteindre notre collectif collectif. Dans ma tête, je me fixe toujours des objectifs. Mais voila, je travaille tous les jours pour, je vais les garder pour moi et on verra et fera le bilan à la fin de la saison.

Forcément, c’est un peu plus qu’à Béziers ou tu as marqué cinq buts ? Tu as envie d’en mettre plus ?

C'est sûr que je suis un joueur qui en veut toujours plus. Mais voilà, on verra comment ça va se passer, je viens d'arriver, j'essaie de prendre mes marques et on verra comment ça va se passer.

En attaque, c’est déjà fourni, la concurrence ne te fait pas peur ?

Oui, clairement, c'est le foot. Plus on monte de niveau plus il y a de la concurrence et la concurrence fait progresser, fait travailler. Donc voilà en tant que footballeur on est ouvert à la concurrence, t'as pas le choix, donc c'est comme ça, on s'adapte.