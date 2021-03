VIDEO - Le chant de joie des Crocos après la victoire à Lille

Ils peuvent exulter. Les joueurs du Nîmes Olympique ont déjoué tous les pronostics, et même mieux, ce dimanche après-midi. Les Crocos s'imposent deux buts à un sur la pelouse de Lille, jusqu'ici leader du championnat de Ligue 1. Les buteurs : Moussa Koné et Renaud Ripart. Un succès qui permet aux nîmois de dépasser Nantes au classement et de sortir de la zone de relégation.

Le prochain match : la réception de l'AS Saint-Etienne, dimanche 4 avril (17h05).