VIDEO : Le foot pétanque, l'activité vedette du club icaunais de Cheny

Le foot pétanque, ou l'art de la force tranquille. Voilà comment on peut résumer cette discipline originale, proposée depuis un an au club de Cheny, dans l'Yonne. Les règles sont simples. Ce sont celles de la pétanque, sauf qu'on y joue avec les pieds et des ballons. "Cela peut se pratiquer en doublette, en triplette, on tire, on pointe et ça se finit au bout de treize points. Bref, c'est exactement la même chose", résume Bruno Billotte, conseiller technique départemental au district de l'Yonne de football.

Faire parler du club

"C'est vrai que la première réaction des gens, c'est "qu'est-ce que c'est que ce truc ?", s'amuse Franck Lamy, le président du club. Et puis ils viennent essayer et ils se prennent au jeu." Pour l'instant, seuls cinq fidèles licenciés pratiquent le foot pétanque, mais cette activité est ouverte à tous, assure Franck Lamy. Pour lui, c'est une façon de "faire parler du club" et continuer à faire vivre l'association. "Quand je suis arrivé, la première question c'était comment faire pour pérenniser le club. On va développer de plus en plus le loisir et ça passe par le foot pétanque. Mon but c'est d'avoir toutes les catégories de six à 77 ans".

Le club de Cheny a également créé une équipe de foot féminin et une autre de foot vétéran, qui réunit les anciens joueurs de plus de 35 ans. Franck Lamy envisage désormais de lancer... le foot fitness !