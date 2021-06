VIDÉO - Le but incroyable du Tchèque Patrik Schick contre l'Ecosse

Ce lundi 14 juin, lors du match du premier tour contre l'Ecosse, l'attaquant de la République Tchèque Patrik Schick a inscrit un but de 45,5 mètres à la 52e minute. Un lob exceptionnel qui termine sa course au fond des filets.

C'est sans aucun doute le plus beau but de ce début d'Euro voire le but de l'année. Ce lundi 14 juin, l'attaquant tchèque Patrik Schick aperçoit le gardien écossais en dehors de sa cage et tente un lob depuis le milieu de terrain. Une très bonne inspiration puisque le ballon finit au fond des filets. Un tir de 45,5 mètres c'est à dire le but le plus lointain jamais inscrit en championnat d'Europe depuis 1980 selon l'organisme de statistiques Opta.

Ce but exceptionnel permet à la République Tchèque de l'emporter 2 à 0 face à l'Ecosse. Les internautes sont impressionnés et la vidéo devient virale sur les réseaux sociaux.

