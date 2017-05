VIDEO - Le Racing club de Strasbourg en Ligue 1 dès la 37e journée de championnat : oui, mais, comment ?

Strasbourg, premier de Ligue 2, est bien placé pour assurer sa remontée en Ligue 1 dès la 37e journée de championnat, vendredi 12 mai, à Niort. Mais pas à n'importe quelle condition.

Les fins de championnat prouvent régulièrement que, pour être un bon journaliste sportif, il ne suffit pas de s'y connaître en sport. Il faut être bon en maths et avoir de la logique. Vendredi, le Racing club de Strasbourg se déplace à Niort pour la 37e journée de championnat de Ligue 2. Voici les données du problème : sachant qu'après un match nul précieux à Lens lundi 8 mai, les footballeurs strasbourgeois sont sur la première marche du podium, avec trois points d'avance sur Amiens et Troyes, qu'Amiens accueille Laval (déjà relégué) et Troyes reçoit Reims (quasi assuré de rester en L2), dans quelles conditions le Racing peut-il espérer remonter en Ligue 1 dès ce vendredi ? Réponse dans notre infographie :

Et si le Racing ne monte pas en Ligue 1 vendredi soir, il faudra patienter jusqu'au dernier match, vendredi 19 mai face à Bourg-Péronnas à la Meinau.