VIDEO - Le Stade Brestois a "manqué de rigueur" contre Nîmes

Brest a accroché le match nul (1-1) contre Nîmes, dimanche après-midi à Francis Le Blé, dans une rencontre très importante pour le maintien en Ligue 1. Les Brestois, qui ont rapidement encaissé un but, ont réussi à revenir au score. Mais ils ne sont pas parvenus à marquer de deuxième but.

Les Brestois avaient l'occasion de mettre à bonne distance la zone rouge, c'est raté. A défaut de l'emporter contre Nîmes (18e, et barragiste), à domicile ce dimanche après-midi, ils ont évité une défaite qui leur aurait coûté cher. "C'est important de ne pas avoir perdu. Nîmes ne gratte pas des points sur nous", analyse le défenseur Brendan Chardonnet, capitaine et buteur (25e) sur corner. "On a bien bossé en deuxième mi-temps, c'est pas rentré, c'est comme ça."

Brest a montré de la fébrilité en défense, ce qui n'a pas plus à son entraîneur Olivier Dall'Oglio. "C'est pas nouveau ce manque de rigueur. Parfois on est en avance, mais on ne dégage pas le ballon. On se relâche et on laisse faire. On va devoir faire avec jusqu'à la fin de saison." Ce point match nul permet au Stade Brestois de maintenir son écart avec son concurrent du jour. Mais les Ty-Zefs n'avancent pas vers le maintien.