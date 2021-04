VIDEO - Le Stade Brestois fait "un grand pas vers le maintien" à Saint-Etienne

Brest est très proche du maintien en Ligue 1, grâce à son succès (2-1) à Saint-Etienne ce samedi après-midi, le premier de l'histoire du club à Geoffroy Guichard. Malgré un but encaissé sur une nouvelle boulette défensive, les Brestois se sont relevés sur un doublé de Gaëtan Charbonnier.

Si la prudence reste encore (un peu) de mise au sein du staff et de l'effectif du Stade Brestois, la victoire ce samedi à Saint-Etienne signe un grand pas vers le maintien dans l'élite. L'entraineur Olivier Dall'Oglio le reconnait : "oui je pense, même s'il faudra certainement encore aller chercher des points. On prend un grand bol d'air. Ca va vraiment nous faire du bien psychologiquement. C'est dur de jouer le maintien. On va être un peu libérés de ce poids. Et on va mieux jouer, c'est ce que je souhaite. On se doit d'aller chercher la meilleur place possible."

Encore une nouvelle boulette défensive ...

Malgré le soulagement après cette victoire très importante, l'entraîneur brestois ne décolère pas après la nouvelle erreur défensive de son équipe : une perte de balle de Lilian Brassier qui a conduit à l'ouverture du score des Stéphanois en début de match (Kazhri, 10e). "C'est d'une naïveté sans nom. Ce sont des choses que je ne souhaite plus voir, mais que je revois encore [...] Ca me met hors de moi. De ce côté-là, on apprend pas assez vite. Je suis remonté. Y'a certains joueurs qui doivent apprendre vite. Ils jouent en Ligue 1, pas dans leur cour d'école."

... mais Gaëtan Charbonnier en sauveur

Heureusement pour les Brestois, après un réveil en fin de première mi-temps, ils ont continué à montrer un visage très différent en deuxième période. En l'absence de Steve Mounié suspendu, Gaëtan Charbonnier, qui vit une saison délicate où il n'est plus titulaire depuis six mois, a signé un doublé avec deux beaux buts, dont un coup franc direct. "On fait un grand pas vers le maintien. Il nous reste encore quelques points à grapiller. [...] Ce doublé me fait du bien. J'ai pas lâché, j'ai continué à travailler. Quand je suis dans des dispositions comme aujourd'hui, et à mon poste, ça change la donne aussi."

Je suis moins à l'aise sur un côté

Héros de la remontée en Ligue 1 avec ses 27 buts il y a deux saisons, Charbo reconnaît une adaptation difficile au système préférentiel avec Mounié et Cardona devant, lui sur un côté. Ou avec une seule pointe devant et lui sur un côté. "Oui, je suis moins à l'aise sur un côté. Là, je suis dans l'axe, à côté d'Irvin. Il bouge beaucoup donc ça me crée des espaces. J'ai aussi la possibilité de pouvoir, de temps en temps, échanger avec Romain Faivre sur le côté. Ca me fait du bien d'avoir un peu plus de panel quand je joue dans l'axe".

Chaleureusement félicité par ses coéquipiers en photos et vidéos après le match, celui qui incarne, comme quelques autres encore, l'ère Jean-Marc Furlan du Stade Brestois, Gaetan Charbonnier n'a pas particulièrement voulu s'étendre sur les félicitations appuyées de certains de ses coéquipiers dont il a été l'objet sur la pelouse. "C'est une histoire commune avec certains. Après, d'autres choses entrent en compte mais ça n'a pas lieu d'être aujourd'hui".