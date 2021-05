VIDEO - Le Stade Brestois, "inacceptable" à Nice, "joue avec le feu"

Le Stade Brestois a coulé à Nice (3-2) ce dimanche, lors de la 36è journée de Ligue 1. Malgré leur avantage au score à la pause, et une supériorité numérique en deuxième période, les Brestois ont perdu un match qui aurait pu leur assurer le maintien. Brendan Chardonnet pousse un coup de gueule.

C'est l'enfant du pays, et l'un des Brestois les plus constants dans cette difficile phase retour. Brendan Chardonnet n'a pas mâché ses mots après une nouvelle désillusion pour le Stade Brestois. Une semaine après la claque prise contre Nantes, les Ty-Zefs ont pris l'eau à Nice (3-2) ce dimanche. Ils menaient pourtant à la mi-temps (2-1) et ont joué presque toute la deuxième période avec un joueur en plus, après l'expulsion du capitaine niçois Lees-Melou (53e).

"Franchement, je l'explique pas. C'est juste pas possible de perdre ce match là. On l'avait en main, on menait 2-1. Ils prennent un carton rouge. Il nous faut quoi de plus pour gagner un match, 5 buts d'avance ? Notre performance est juste inacceptable", râle le défenseur central, originaire du Nord Finistère.

"J'arrive pas à comprendre. Depuis le mois de janvier on sort énervés de pratiquement chaque match, mais y'a rien qui se passe. C'est bien beau de se dire les choses, si on les met pas en pratique sur le terrain, ça sert à rien. On sait qu'on joue avec le feu. J'espère que c'est dans la tête de tout le monde. Il faut que des guerriers, des mecs qui ont envie que le club de Brest soit en Ligue 1 la saison prochaine."