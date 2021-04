VIDEO - Le Stade Brestois "joue vraiment le maintien"

Le Stade Brestois s'est incliné (1-0) dans le derby contre le FC Lorient, dimanche après-midi au Moustoir. C'est une très mauvaise opération pour le maintien. Avec cette défaite à quelques journées de la fin du championnat, les Brestois voient les équipes de derrière revenir, dont Lorient.

Après ce match manqué par ses joueurs, Olivier Dall'Oglio, l'entraineur du Stade Brestois a insisté en conférence de presse sur la situation du club en cette fin de saison : "Nous on joue le maintien de toute façon, je pense que je ne l'ai jamais caché. On joue vraiment le maintien. On n'est pas dans une bonne spirale. Je sens qu'on a un peu perdu confiance, c'est pour ça qu'il y a cette fébrilité. Faut que ce soit clair, on joue le maintien. Ca a été bien dit et redit au niveau du club, avec les joueurs. Après on va jouer des équipes comme Nîmes. Il va falloir se mettre à se niveau mental, ça c'est sûr."

Le prochain match de Brest, dimanche 11 avril, avec la réception de Nîmes (18e) sera encore un rendez-vous capital pour le maintien.