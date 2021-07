VIDEO | Le Stade de Reims bat Chambly (2-0) en match de préparation, les buts et les meilleures actions

Et un succès de plus pour le Stade de Reims en match de préparation. Après les succès face à Auxerre (L2), Paris FC (L2) et Valenciennes (L2), les Rémois ont disposé de l'équipe de National de Chambly sur le score de 2 à 0. Les buts ont été inscrits par Mathieu Cafaro (44e) et Moussa Doumbia (80e). Une nouvelle fois, l'entraîneur rémois Oscar Garcia a profité de cette opposition pour donner du temps de jeu à son effectif à un peu plus de 15 jours du début du championnat qui conduira les Rémois à Nice le 8 août prochain lors de la première journée de Ligue 1. Le prochain rendez-vous pour le Stade de Reims, ce sera ce samedi à Boulogne/Mer avec un premier match de préparation face à une équipe de Ligue 1, le Racing-Club de Lens. Un premier match de deux périodes de 45 minutes se disputera à 13 heures. Un deuxième à 15h30 sera lui disputé sur une durée de deux mi-temps de 30 minutes.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix