VIDEO | Le Stade de Reims battu par Lens (1-2) en match de préparation, les buts et les meilleures actions

Il ne faut jamais s'emballer lorsque les victoires s'enchaînent dans les matches amicaux de préparation. Et à l'inverse, il ne faut jamais paniquer lorsqu'une défaite vient s'ajouter à cette même pré-saison.

C'est un peu ce qu'il faut se dire après le premier revers concédé par l'équipe rémoise depuis que ces matches de mise en place ont débuté. Jusque là, les Rémois avaient tout gagné, quatre succès face à Auxerre, Paris FC, Valenciennes et Chambly. Ce samedi, face à un adversaire de Ligue 1 il est vrai plus solide, les Rémois ont été mis en difficulté notamment en seconde période.

L'entraîneur rémois Oscar Garcia a comme convenu donné plus de temps de jeu à des joueurs emmenés à composer une équipe type. En essayant des systèmes de jeu aussi avec une défense à 4 en première période (Doucouré, Faes, Abdelhamid, Konan), et un système à 3 défenseurs centraux (Gravillon, Faes, Abdelhamid) en deuxième période. Lors du premier acte, Reims a réussi de beaux mouvements et inscrit aussi un beau but après une percée d'Hugo Ekitike qui a bien terminé son slalom. Malheureusement, les Rémois ont subi l'égalisation juste avant la mi-temps sur penalty.

Et l'on ne trouvera aucune trace d'une occasion rémoise en deuxième période. Reims a souffert, les occasions étaient lensoises, et la récompense aussi même si le but nordiste de la victoire a été inscrit à 5 minutes de la fin. Reste désormais un match de préparation avant d'entrer dans le vif du sujet et la 1ère journée de Ligue 1, le 8 août, à Nice. Ce dernier match de préparation se disputera samedi prochain en Allemagne, face à l'équipe d'Hoffenheim.

