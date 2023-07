VIDÉO - Le Stade Malherbe Caen a repris le chemin de l'entraînement avec ses deux nouvelles recrues

Le Stade Malherbe Caen a repris le chemin de l'entraînement ! Une reprise sous la direction du nouveau coach Jean-Marc Furlan et avec les deux premières recrues du mercato estival : les défenseurs Valentin Henry et Syam Ben Youssef. Les malherbistes ont effectué leur retour sur les terrains avec une séance ouverte au public où les supporters sont venus en nombre voir les Caennais sur les terrains de Venoix.

L'attaquant du SMC Alexandre Mendy était bien présent côté joueurs, tout comme Sullivan Péan et Brahim Traoré, de retour d'un prêt concluant au Standard de Liège. Côté staff, Patrice Sauvaget a mené la séance avec Jean-Marc Furlan mais Serge Le Dizet, lui, était absent.

Jean-Marc Furlan : "Il faudra travailler notre jeu défensif"

Après avoir dirigé sa toute première séance, Jean-Marc Furlan a livré son ressenti sur cette première prise de contact avec les joueurs sur le terrain. S'il est pour l'instant satisfait de l'aspect athlétique, il n'a pas manqué de donner sa première ligne de conduite : travailler et renforcer la défense.

Valentin Henry : "Enfin, ça se fait avec le SMC"

"J'avais des contacts avec le club depuis longtemps, je suis heureux d'être ici à Caen", la première recrue du SMC n'a pas boudé son plaisir de porter les couleurs du club normand. Le numéro 4 est arrivé tout sourire face aux médias locaux. Le latéral droit de 29 ans arrive de Sochaux avec l’envie d’apporter ses qualités avec beaucoup d'ambition.

Romain Thomas : "Hâte d'apprendre de nouvelles choses"

Romain Thomas, le défenseur du SM Caen a livré ses premières impressions sur le groupe et l'arrivée du nouveau coach Jean-Marc Furlan : "Il nous a expliqué comment il allait travailler. C'est important aussi de se remettre en question de temps en temps. Les semaines d'entraînement seront différentes, ça sera aussi un petit peu différent dans la charge de travail. Le stage va être important aussi, c'est bien, on est tous arrivés en forme [...] On sait qu'il (Jean-Marc Furlan) a beaucoup d'expérience et il a cinq montées à son actif, donc il sait de quoi il parle. On a envie d'apprendre de nouvelles choses et j'espère que ça aboutira sur des résultats positifs" a-t-il confié.

Le SM Caen entamera sa saison sur la pelouse du Paris FC le 5 août 2023 , mais avant ça, les joueurs vont partir en stage à Deauville, du 5 au 12 juillet. Quatre matchs amicaux sont programmés.