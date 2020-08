VIDÉO - Le Stade Malherbe tenu en échec par Vannes (1-1) en match amical

Le Stade Malherbe affrontait le Vannes Olympique Club ce mercredi après-midi en match amical. Les Caennais ont été tenus en échec par les pensionnaires de Nationale 2 : 1 but partout. Yacine Bammou a marqué. Benjamin Jeannot a rejoué. Le SMC jouera encore contre Amiens et Le Mans en préparation.

Les footballeurs caennais ont disputé leur quatrième match de préparation ce mercredi 5 août. Les joueurs de Pascal Dupraz étaient opposées à l'équipe de Vannes, pensionnaire de Nationale 2 (la quatrième division française). Après une première période sans but, les filets ont tremblé après le retour des vestiaires. Les Bretons ont marqué par Alexis Evrard (0-1, 51e), en position de hors-jeu. Un but validé par les arbitres, ce qui n'a pas du tout plus à l'entraîneur caennais à la fin de la rencontre. Le revenant Yacine Bammou a égalisé de la tête (1-1, 85e) concluant un joli centre d'Armougom.

La bonne nouvelle aura été de voir sur la pelouse, pendant 45 minutes, Benjamin Jeannot. L'attaquant malherbiste n'avait plus joué depuis sa blessure en février dernier. Les Normands ont encore deux rencontres amicales à disputer contre Amiens (L2) ce samedi 8 août à d'Ornano, puis au Mans (National, relégué de L2) le 15 août prochain.

Les buts en vidéo

La réaction d'Anthony Weber, capitaine en première période

Les matchs amicaux du Stade Malherbe