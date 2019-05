VIDÉO - Le Stade Rennais dévoile le maillot de la prochaine saison dans un clip vidéo

Il était attendu avec impatience par les supporters. Ce vendredi 24 mai, le Stade Rennais vient de dévoiler le maillot que porteront les joueurs la saison prochaine lors des matches à domicile. Pour cette présentation, le club a fait réaliser un clip vidéo mettant notamment en scène le joueur M’Baye Niang mais aussi Béatrice, candidate de l'émission Koh-Lanta.

Les images sont accompagnées d'un rap interprété par le groupe rennais ABD. "Rouge et Noir, c'est sûr que maintenant tu reconnais l'équipe. Assoiffés dans les couloirs, on a le mental tout est bénéfique. On passe un nouveau level. Y'a toute la ville, toutes les campagnes et les cités. Énervés comme le nouveau maillot, on ne lâchera jamais sur le terrain."

Tradition et modernité pour ce nouveau maillot

"Avec une moitié rouge et une moitié noire, en référence à l’emblème du Stade Rennais F.C., et des manches rouges, le maillot s’inscrit à la fois dans la tradition du club mais aussi dans la modernité à travers son design et ses technologies," précise le club à propos de ce nouveau maillot.

Ce vendredi 24 mai, les joueurs du Stade Rennais disputent leur dernier match de la saison 2018-2019 de Ligue 1 face à Lille. Une saison exceptionnelle, marquée notamment pas un troisième titre en Coupe de France.