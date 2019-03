VIDEO - Les Chamois niortais s'inclinent face à Sochaux

Niort, France

Nouvelle désillusion ce vendredi soir à René Gaillard. Les Chamois niortais s'inclinent 1 à 0 face à Sochaux pour la 30e journée de Ligue 2. Ils perdent une place et sont désormais 12e au classement. Surtout, les hommes de Pascal Plancque n'arrivent pas à se sortir de la mauvaise série commencée il y a 4 mois. Ils n'ont plus gagné depuis le 4 décembre dernier.

Il y a de la tristesse, de la déception, de la frustration", Pascal Plancque, entraîneur des Chamois niortais

"On n'a pas fait le match qu'on voulait faire. On est dans le dur, tout le monde le sait. Il y a une certaine fébrilité qui s'est installée, on n'est pas en confiance et on le voit sur le terrain", commente Pascal Plancque, l'entraîneur des Chamois, à l'issue de la défaite.

Première réaction de l'entraîneur des @ChamoisNiortais Pascal Plancque après la défaite 1-0 face à Sochaux. #Niort n'a plus gagné depuis 13 matches #Ligue2pic.twitter.com/XB6uqzq3xW — France Bleu Poitou (@Bleu_Poitou) March 29, 2019

Les Chamois concèdent de grosses occasions en 1ère mi-temps. "En 2e mi-temps on était mieux dans le match, on avait plus d'agressivité. Sochaux avait plus de mal à se créer des situations. C'était plus équilibré mais il y a toujours au moment où on concède un but. Et on a toujours le même constat d'impuissance offensive", analyse Pascal Plancque.

Pascal Plancque fragilisé ?

Interrogé sur sa situation suite à cette mauvaise série Pascal Plancque précise : "par définition, un entraîneur est toujours en danger. Les mauvais résultats qui s'accumulent fragilisent toujours. Moi je suis combatif".

Karim Fradin, le président du club lui réaffirme sa confiance en salle de presse : "Je considère que Pascal n'est pas responsable des mauvais résultats". Sans citer son nom, Karim Fradin évoque Patrice Lair, l'ancien coach parti en cours de saison. "La série noire a démarré à un moment donné où il nous a abandonné. Maintenant, c'est à nous aussi de prendre notre destinée en main et de gagner un match", poursuit le président.

Il reste huit journées avant la fin du championnat. Prochain match pour les Chamois niortais le 5 avril au Havre.