VIDÉO - Les confidences de Mathieu Bodmer (ex-OGC Nice)

Alors qu'il vient de quitter l'OGC Nice à six mois de la fin de son contrat, Mathieu Bodmer s'est confié sur son passage sur la Côte d'Azur dans l'émission "Le Vestiaire" sur la chaîne SFR Sport. L'ancien milieu a parlé de ses entraîneurs, de Ben Arfa, Balotelli... Le meilleur en vidéo.

Lundi dernier, l'OGC Nice officialisait le départ de Mathieu Bodmer d'un commun accord entre les deux parties. L'ancien joueur du PSG a depuis rejoint la capitale où il prend le temps de la réflexion avant de s'engager dans un nouveau défi à 34 ans. L'ex-capitaine du Gym en a profité pour se confier dans l'émission "Le Vestiaire" sur la chaîne SFR Sport.

Quand Balotelli appelle Bodmer

En plus d'avoir été un élément important de l'OGC Nice sur le terrain ces trois dernières années, Mathieu Bodmer a aussi été essentiel en coulisses. Il a joué un rôle dans l'arrivée de Super Mario au Gym, après avoir convaincu le club quelques mois plus tôt de relancer Hatem Ben Arfa en France.

Comment Mathieu Bodmer a contribué à l'arrivée de Mario Balotelli à Nice ! Les coulisses de son transfert

Le travail avec Lucien Favre

Même si Lucien Favre ne comptait plus sur lui avec l'OGC Nice, Mathieu Bodmer a rendu hommage à son dernier entraîneur. Et, on le savait déjà, le Suisse aime le travail !

Mathieu Bodmer vs. Claude Puel

Arrivé à Nice à l'été 2013 par la volonté de Claude Puel l'entraîneur de l'OGC Nice à l'époque, la relation entre les deux hommes n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Déjà coach de Bodmer à Lille et Lyon, Puel avait le don de piquer au vif son joueur.

Bodmer veut poursuivre sa carrière

L'ancien niçois n'a pas caché son envie de retrouver un club. Mathieu Bodmer est actuellement en réflexion sur son avenir. Il prend le temps de choisir le bon projet sportif. La Ligue 2 est un possibilité.

Mathieu Bodmer ne pense pas à la retraite et cherche un club : "J'ai 4-5 offres devant moi"