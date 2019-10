VIDÉO - Les footballeuses des Coqs Rouge de Bordeaux obligées de marquer contre leur camp pour jouer

Victime de son succès lors du recrutement, les footballeuses des Coqs Rouges de Bordeaux sont obligées de perdre leurs matchs de District pour éviter les amendes et continuer à fouler les terrains.

Bordeaux, France

Les féminines bordelaise des Coqs Rouges une association du quartier Sainte-Eulalie ont du perdre sciemment leurs matchs pour que leur club ne paie pas d'amende. Victime de leur succès lors du recrutement pour le championnat de District à 8 : plus d'une trentaine de joueuses. Le club décide donc d'inscrire une équipe de onze et une autre de huit.

Un règlement mal adapté ?

Seulement, les Coqs Rouges ont terminé la saison précédente avec deux joueuses et leurs nouvelles recrues sont considérées comme "mutées". Le règlement ne permet d'aligner que six joueurs mutés par match, comme pour les rencontres masculines, et chaque joueuse mutées supplémentaire sur le terrain coûte 70 euros si l'adversaire fait réclamation... seule solution ? Perdre les matchs pour éviter toutes réserves des adversaires.

