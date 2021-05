VIDÉO - Les joueurs du TFC encouragés par de nombreux supporters à leur départ pour Nantes

Ce dimanche 30 mai, le TFC doit absolument gagner à Nantes pour monter en Ligue 1. Au match de barrage aller, les Violets ont perdu 2 à 1. Il va falloir réaliser l'exploit pour monter en Ligue 1. Un exploit auquel croient les supporters du TFC : ils sont une centaine à avoir accompagné le bus violet à sa sortie du Stadium, direction Nantes.

On ne va pas à Nantes pour se promener. C'est possible et on va le faire ! - Patrice Garande

En conférence de presse ce samedi 29 mai, le coatch Patrice Garande s'est dit déterminé à écrire la belle histoire, bien que le TFC soit en mauvaise posture : "On ne va pas à Nantes pour se promener. Nous y allons pour faire quelque chose. C'est possible et on va le faire !". Le coatch est d'ailleurs revenu sur les nombreux soutiens des supporters : " Les joueurs sont très touchés par ces soutiens. On a toujours senti cette energie très positive derrière l'équipe. Il faut prendre ça comme une force supplémentaire. Sur le terrain, mes joueurs ne sont pas seuls. Il faut tout donner!"

Barrage match retour pour l'accession en Ligue 1 Nantes-TFC à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Occitanie. Rendez-vous dimanche 30 mai dès 17h30 pour une demie-heure d'avant match. Coup d'envoi 18h.