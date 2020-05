VIDÉO : Les petits joueurs de foot de l'US Saint-Fiel remercient les soignants

Un message droit au but : merci les soignants ! Les élèves de l'école de football de Saint-Fiel rendent hommage à leur façon au personnel soignant en vidéo.

Les jeunes footballeurs de l'US Saint-Fiel rendent hommage aux soignants en images. Sur l'air de la chanson de Soprano "À nos héros du quotidien", les enfants de l'école de foot, âgés de 6 à 11 ans redoublent d'adresse avec des jongles, des passes et des tirs au but, dans leur jardin pour dire "merci aux soignants". "L'US Saint-Fiel a aussi voulu les remercier par cette petite vidéo" explique Sébastien Barbe, l'un des entraîneurs des U10 et U11.

Les sports collectifs ne reprennent pas le 11 mai

Les petits footballeurs en herbe impatients de retrouver la pelouse pourront retourner au club le 11 mai prochain. Mais ils devront encore attendre un certain moment avant de jouer un match à 11 contre 11. La ministre des sports Roxana Maracineanu a confirmé ce samedi que "la pratique du sport en club pourra se faire en accueillant 10 personnes en extérieur (...) quel que soit le sport, sauf les sports collectifs et de contact." En attendant, les associations et les clubs creusois pourront quand même proposer des activités avec une distanciation respectée.