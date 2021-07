VIDÉO - Les raisons qui ont conduit Loïc Badé à signer au Stade Rennais

Le Stade Rennais annonçait au début du mois de juillet l'arrivée du défenseur central du RC Lens, Loïc Badé. Le jeune joueur de 21 ans a été présenté à la presse ce jeudi 15 juillet. Il explique les raisons qui l'ont poussées à quitter les Sang et Or pour les Rouge et Noir.

Loïc Badé fait désormais parti de l'effectif du Stade Rennais. Il a signé au début du mois de juillet un contrat de cinq ans pour devenir le nouveau défenseur central du club. À 21 ans, le footballeur s'apprête à jouer pour la deuxième fois de sa carrière en Ligue 1, après la saison dernière passée sous le maillot du Racing Club de Lens.

Le joueur acheté 20 millions d'euros par le Stade Rennais était très convoité. « Il y avait des clubs qui étaient plutôt intéressés. Nous avons beaucoup communiqué avec le coach, Bruno Génésio et le directeur sportif, Florian Maurice. Ils m'ont exposé le projet. Il m'a séduit. » Loïc Badé évoque aussi le parcours européen des Rouge et Noir « Le Stade Rennais est un club qui a l'habitude de jouer l'Europe. Je suis ambitieux, j'ai envie de voir plus grand, de me confronter à des équipes de plus grande envergure. C'est un facteur qui m'a poussé à signer avec le Stade Rennais. »

Loïc Badé cochait toutes les cases du défenseur central idéal convoité par le Stade Rennais. Le directeur sportif du club, Florian Maurice, détaille les atouts du joueur. « Il est grand. Il a déjà un profil de défenseur central moderne, athlétique, dynamique, jeu aérien, capacité à sortir les ballons. C'est un jeune joueur qui a fait une très belle saison à Lens l'an passé. Il est en pleine progression. Je le connais depuis quelque temps maintenant, c'est une satisfaction pour nous de le voir ici. »

La saison commence doucement pour le nouveau défenseur central. Loïc Badé n'affrontera pas le Standard de Liège, samedi 17 juillet, pour le deuxième match de préparation du club. La nouvelle recrue du Stade Rennais a senti une « petite douleur dans la cheville, rien de grave », rassure l'entraîneur Bruno Génésio. À priori, le premier match de Loïc Badé avec le Stade Rennais aura lieu mercredi 21 juillet en Espagne contre le Getafe FC. Pour l'heure, le stage de préparation du club breton en Espagne n'est pas compromis par la situation sanitaire espagnole.