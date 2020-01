VIDEO - Coupe de France : les réactions à l'ASM Belfort qui hérite de Rennes en quart de finale

Belfort, France

Ce ne sera pas le PSG, ni Marseille que beaucoup espérait. Ce ne sera pas non plus Epinal que personne ne voulait. Belfort hérite finalement du stade Rennais, le tenant du titre et 3e de Ligue Un, en quart de finale de la coupe de France. Après avoir éliminé Montpellier en 8e e finale, les Belfortains vont cette fois se frotter aux Bretons 3e de Ligue Un derrière le PSG et Marseille.

Dans les salons du stade Serzian ou ils ont assisté au tirage au sort au milieu d'une trentaine de personnes, les joueurs présents avaient le sourire." C'est un bon tirage même si c'est pas Paris, ni Marseille. C'est le tenant du titre, 3e de Ligue Un. Ils ont battu Arsenal en Ligue Europa l'an dernier chez eux. Franchement c'est un super tirage surtout qu'on a évité Epinal", indique Maxime Loichot, le milieu de terrain qui a envoyé Belfort en quart de finale en inscrivant le dernier tir aux buts de la séance face à Montpellier.

A Bonal comme des pros

La rencontre se jouera bien au stade Bonal. Ce sera une première pour la majorité des joueurs belfortains. " On n'a jamais joué dans un aussi grand stade. Ce sera nouveau pour nous et que du bon à tirer de cette expérience. Le club n'a jamais connu ça. Je ne sais pas si ce sera rempli mais s'il est bien plein, ce sera déjà bien", espère l'autre milieu de terrain Mamadou Magassouba.

Les affiches des quarts de finale