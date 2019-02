VIDEO : Les réactions après l'élimination d'En Avant de Guingamp de la coupe de France par Lyon

Guingamp, France

Le match. Guingamp ne jouera pas un quatrième quart-de-finale de coupe de France en six saisons. En Avant s'incline pour la première fois à Roudourou, dans cette compétition, depuis de très nombreuses années.

Rien à redire à cela. Lyon était largement supérieur, et a contenu sans trop de soucis les Guingampais dès que ceux-ci relâchaient leur pressing.

Ces derniers ont aussi sacrément peiné pour construire du jeu en première période. Un festival de ballons perdus, et d'approximation défensives. Une simple balle en cloche et un appel de balle plein axe ont suffit pour que Dembélé ouvre le score (7e) en face-à-face avec Johnsson.

A la pause, le score (0-1) était même flatteur pour Guingamp puisque Fékir a frappé le poteau et s'est vu refuser un but.

Lyon a aussi marqué son second but au pire des moments. Par Cornet, au retour des vestiaires (49e) alors que Guingamp semblait vouloir s'appliquer. Les rentrée de de Thuram et Mendy, à la place de Roux et Rodelin particulièrement en souffrance hier soir, ont dynamisé Guingamp. La réduction de l'écart par Mendy (88e) n'est pas imméritée puisque Benezet ou Ndong avaient haussé leur niveau. Mais ce but était bien trop tardif, et la défaite sanctionne logiquement l'écart entre les deux équipes.

