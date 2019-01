VIDEO : Les réactions des joueurs d'En Avant de Guingamp après l'exploit contre le Paris SG en coupe de la Ligue de foot

Par Thomas Lavaud, France Bleu Breizh Izel et France Bleu Armorique

Ecoutez les réactions, en vidéo, de Lucas Deaux et de Marcus Thuram après la victoire (2-1) d'En Avant de Guingamp, à Paris, au Parc des Princes, en quart-de-finale de coupe de la Ligue. En Avant a obtenu trois pénaltys et en a transformé deux par Ngbakoto et Marcus Thuram.