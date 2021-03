VIDEO - Les supporters du Nîmes Olympique encouragent les Crocodiles à la veille du derby

Le rendez-vous était fixé à 10 heures ce samedi matin au centre d'entrainement de la Bastide à Nîmes. Plus de deux cents supporters du Nîmes Olympique sont venus encourager les footballeurs gardois avant le derby face à Montpellier.

L'appel lancé par les GN91 et Nemausus 2013 a été entendu. A la veille du derby face à Montpellier, plus de 200 supporters du Nimes Olympique sont venus encourager les Crocodiles ce samedi matin au centre d'entraînement de la Bastide à Nîmes. Des chants ont été entonnés et des fumigènes ont été craqués.

La rencontre entre le Nimes Olympique et Montpellier est à vivre ce dimanche sur France Bleu Gard Lozère à partir de 12h30.