VIDEO - Les supporters lensois donnent de la voix à quelques heures du derby !

Depuis le début de la semaine, les supporters lensois et lillois ont montré beaucoup d'enthousiasme à l'approche du derby entre les deux équipes. A quelques heures du coup d'envoi, l'ambiance chauffe de plus en plus ! Des milliers de supporters lensois se sont réunis à proximité de l'hôtel des joueurs pour les encourager.

Echarpes, maillots, et drapeaux à la main, ils ont fait résonner les Corons à plusieurs reprises.

Ils sont des centaines de supporters lensois à s'être réunis. © Radio France - Sylvain Charley

Les lillois se font aussi entendre

Ce matin, les supporters lillois ont aussi fait du bruit pour accueillir leurs joueurs au domaine de Luchin, avant le départ de leur bus vers le bassin minier.

Certains lillois ont même fait le déplacement jusqu'à Noeux-les-Mines, où les joueurs du LOSC se sont mis au vert avant le match. Et ce, malgré l'interdiction de déplacement prise par la préfecture du Pas-de-Calais. La soirée s'annonce très animée. Pour rappel, 200 policiers seront déployés pour sécuriser la soirée.