Dijon, France

Les Bourguignons peuvent sérieusement remonter au classement ce samedi soir. Pour la 27ème journée de Ligue 1 de football, le DFCO reçoit le Stade Malherbe de Caen. L'occasion de confirmer le bon point pris mardi soir à Troyes (match nul 0-0). L'occasion aussi de poursuivre cette très belle série à Gaston-Gérard : les Dijonnais n'ont pas perdu à domicile depuis huit matches.

"Ce sera un match hyper difficile !"

Problème : en face, c'est du costaud. Olivier Dall'Oglio se méfie du SM Caen (12ème de Ligue 1 avec le même nombre de points) et l’entraîneur de Dijon s'attend à "un vrai combat" ce samedi soir. "Ce sera un match hyper difficile. C'est un autre style de jeu : c'est pas Nice, c'est pas Rennes, c'est Caen. Avec cet impact physique (...) mais il n'y a pas que ça."

"On a le même nombre de points et ils pourraient clairement avoir trois ou quatre points de plus, il n'y aurait pas de scandale."

"Ce sera un match hyper difficile", prévient l'entraîneur Olivier Dall'Oglio

"C'est une équipe solide et efficace. Si on n'a pas ce répondant sur l'impact, on va être embêté, très embêté."

"La chance de jouer à domicile"

Pour le défenseur Cédric Varrault, il faut gagner ce samedi soir contre Caen pour, avant tout, se rassurer au classement : "C'est une équipe comme nous qui joue le maintien, il ne faut donc pas perdre de points. On a la chance de jouer à domicile : à nous de faire ce qu'il faut."

"A nous de répondre présent, surtout à domicile", confirme le défenseur Cédric Varrault

"Il faut faire un résultat et emmagasiner le plus de points le plus rapidement possible."

Le DFCO espère enfin prendre sa revanche : les Bourguignons avaient perdu à Caen au match-aller, le 9 septembre dernier : score final 2 buts à 1 pour les Normands. Malheureusement, Olivier Dall'Oglio ne pourra pas compter ce samedi soir sur Xeka. Le Portugais est blessé, tout comme Arnold Bouka Moutou, touché au genou. Fouad Chafik, victime d'un coup dans le bas-ventre lors du dernier match à Troyes reste, lui aussi, à l'infirmerie.

Le coup d'envoi de Dijon-Caen sera donné à 20h au stade Gaston-Gérard.