VIDÉO - Ligue 1 : le match des France Bleu avant le derby Rennes-Brest

Le derby breton entre le Stade Rennais et le Stade Brestois, c'est ce samedi (17 heures) au Roazhon Park. Sur le papier, Rennes, européen et en haut du classement, est bien sûr favori. Mais Brest a aussi des arguments pour croire à une victoire. France Bleu joue le derby avant l'heure !

Brest et Rennes n'avaient pas réussi à se départager la saison dernière. Les deux derbys se terminant sur des matchs nuls (0-0). Cette saison, le Stade Rennais poursuit sa marche en avant pour franchir un nouveau pallier. Le club rouge et noir participe à sa première Ligue des Champions. Il va d'ailleurs jouer ce derby entre deux déplacements européens (à Séville et Chelsea).

Bien loin de l'Europe, le Stade Brestois vise le maintien pour sa deuxième saison consécutive dans l'élite. Un maintien qu'il espère obtenir plus confortablement, pour s'installer dans l'élite du foot français sur la durée.

Nos deux journalistes, François Rauzy (France Bleu Armorique) et Léo Rozé (France Bleu Breizh Izel), vous livre leur pronostic en toute subjectivité.