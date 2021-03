Le FCL a arraché le match nul (1-1) à la Beaujoire dimanche après-midi, dans un match capital pour le maintien. L'égalisation lorientaise est venue d'un but magistral d'Armand Laurienté en fin de match : un coup franc de plus de 35 mètres !

VIDEO - Ligue 1 : le but splendide du FC Lorient à Nantes

La joie des Merlus après ce précieux but venu d'ailleurs.

C'est l'histoire d'un boulet de canon venu d'ailleurs, et qui termine sa course dans les filets du FC Nantes. A la 86e minute, alors que Lorient était mené depuis le tout début de ce match importantissime (Kolo Muani, 1e), Armand Laurienté s'empare du ballon pour tirer un coup franc.

Il est à plus de 35 mètres, et il tente sa chance directement. Tel Juninho dans ses grandes heures avec Lyon, il parvient à la mettre au fond. "Je la voyais partir en tribunes", rigole le jeune attaquant de 22 ans, au micro de nos confrères de Canal Plus.

Grâce à ce point du nul, Lorient reste 17e et ne voit pas Nantes (18e) lui passer devant.