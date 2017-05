Vidéo - Ligue 2 : après une saison exceptionelle l'Amiens SC accède à la Ligue 1

L'Amiens SC et ses milliers de supporters ont vécu une incroyable soirée à Reims. Le club picard s'est imposé (1-2) dans cette ultime journée de Ligue 2 et accède pour la première fois de son histoire à l'élite du football français. L'ASC jouera face à Monaco, au PSG ou encore l'OM.

Incroyable soirée ce vendredi 19 mai au stade Auguste Delaune. L'Amiens SC a battu Reims sur le score de 2 buts à 1 grâce à une réalisation d'Emmanuel Bourgaud à la 96ème minute et accède pour la première fois de son histoire à l'élite. Cette deuxième montée consécutive du promu de National est un véritable exploit.

Avant cette folle conclusion à Reims, la saison de l'Amiens SC aura été extrêmement riche. France Bleu Picardie revient sur les moments importants de cet exercice 2016/2018 bouclé par cette montée en ligue 1.

Les moments clés

Mathieu Dubrulle, journaliste à France Bleu Picardie qui suit l'Amiens Sporting Club depuis 11 ans livre son analyse sur cette saison exceptionnelle du promu de National. A la fois sur le terrain et en coulisses, plusieurs évènements on été déterminants tout au long des 38 journées de Ligue 2. "La victoire contre plusieurs gros de ce championnat ont marqué les esprits. Amiens a battu deux fois le Racing Club Lens et deux fois Lens".

Malgré de bons résultats, l'ASC n'a pas été épargné par les coups durs et notamment en coulisses. Le mercato d'hiver a été très agité avec d'abord le départ surprise d'un des buteurs Jonathan Tinhan chez un concurrent, Troyes. Un départ qui s'est fait "avec un gros pincement au cœur" a avoué Tinhan sur France Bleu Picardie. Deux autres joueurs de l'ASC ont failli faire leurs valises cet hiver. Des offres mirobolantes pour le club ont été émises pour Aboubakar Kamara et Guessouma Fofana. Jusqu'à l'ultime minute du mercato ces départs auraient pu aboutir. Il n'en a rien été. pour le plus grand bonheur des supporters.

Le bilan chiffré de la saison

L'Amiens, deuxième du classement a totalisé 66 points cette saison soit. Un classement conforté par une très bonne saison à la Licorne avec 10 victoires, 4 nuls et 5 défaites. Hors de leurs bases, les joueurs de Christophe Pélissier n'ont rien à envier aux autres équipes puisque l'ASC s'est imposé à 9 reprises à l'extérieur pour 5 défaites et 5 nuls.

Les supporters amiénois ont souvent vibré cette saison aux rythmes de matchs parfois spectaculaires. On se souvient, par exemple de la victoire 4-3 face à Strasbourg. L'ASC, avec (54) buts inscrits sur la totalité de la saison fait partie des clubs les plus prolifiques du championnat de Ligue 2 sur le front de l'attaque.

L'atout Aboubakar Kamara

L'un des artisans de cette réussite offensive est Aboubakar Kamara, auteurs de 10 buts cette saison alors qu'il a disputé 29 matchs dont 21 comme titulaire. Hormis Jonathan Tinhan, auteur de 8 buts avant son départ pour l'ESTAC, d'autres joueurs se sont illustrés face à la cage et pas seulement des attaquants. Avec 5 buts, Bakaye Dibassy est le défenseur le plus efficace de l'effectif.

S'il est le meilleur buteur, Aboubakar Kamara a aussi été le joueur le plus lourdement sanctionné par la commission de discipline de la Ligue Professionnelle de Football. Pour son mauvais geste contre Strasbourg le 14 janvier, il a écopé de quatre matchs de suspension plus un avec sursis. Il a notamment manqué le dernier match à domicile contre Laval. L'amiénois le plus sanctionné cette saison c'est Richard Soumah. Le milieu de terrain a totalisé 12 cartons jaune et 1 carton rouge.