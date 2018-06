Grenoble, France

Beaucoup de têtes connues dimanche matin au centre d'entraînement du GF38 (la Poterne). Le groupe était presque au complet (seuls manquaient le gardien Papa Demba Camara et la recrue Ryan Sanusi, excusés) pour un peu plus d'une heure de footing et d'exercices sans ballon. Particulièrement scruté par la cinquantaine de supporters présents dimanche matin pour la reprise, Philippe Hinschberger, le nouvel entraîneur de Grenoble, a surtout observé son groupe, laissant à son staff la gestion des exercices.

L'équipe partira en stage jeudi en Haute-Loire, au Chambon-sur-Lignon. Le premier match amical est prévu le 5 juillet face au Mouloudia d’Alger, un club de première division algérienne, engagé en Ligue des champions africaine. Trois autres matchs amicaux sont déjà prévus avant la reprise du championnat de Ligue 2, le 27 juillet, au stade des Alpes contre Sochaux : une rencontre face au Gazélec Ajaccio (L2), le 11 juillet à Sassenage (18h), un match contre Bourg-Péronnas (N1), le 14 juillet (heure et lieu non définis), enfin un amical contre Châteauroux (L2), le 21 juillet à Vichy (heure non définie).

Quelques réactions à l'issu du premier entraînement de la saison

Brice Maubleu (gardien du GF38) : "C'est la première séance, c'est tranquille, le plus dur reste à venir. Ça fait plaisir de revoir tout le monde, que tout le monde a passé de bonnes vacances, voir les nouveaux, le nouveau coach, ça fait plaisir. (Sur l'affaire de l'éviction d'Olivier Guégan) On fait abstraction, on joue au foot, on fait un beau métier, donc ça il faut oublier, et prendre du plaisir sur le terrain maintenant".

Jérôme Mombris (arrière gauche, recrue en provenance du Gazélec Ajaccio) : "La ville je n'ai pas trop encore eu l'occasion de la découvrir vu que je suis arrivé la veille à 23h (rires). Ça m'a l'air plutôt bien, entouré par les montagnes : ça a l'air calme, paisible, bon il fait assez chaud ! (Sur l'effectif du GF38) Le gros avantage c'est que c'est une équipe dans une bonne dynamique, un groupe qui se connait bien, qui vit bien. Je les ai joué la saison dernière avec le Gazélec en coupe de France et ils nous avaient éliminé, donc je pense qu'il y a de la qualité dans ce groupe (rires) !"

Philippe Hinschberger (nouvel entraîneur du GF38) : "On cherche encore un défenseur central au moins et un milieu excentré. Il pourra encore y avoir deux ou trois départs aussi, pour arriver à un groupe de 25-26 joueurs. Quand vous êtes entraîneur vous voulez jouer d'une certaine manière. Moi j'ai besoin de grands défenseurs centraux, de gars sur les côtés qui vont vite, d'attaquants qui prennent la profondeur etc. Il y a des profils, mais aussi un aspect financier, l'état d'esprit qui est très important dans un groupe et on arrivera à faire un bon recrutement, on tout cas on y travaille."