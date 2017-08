VIDEO - Ligue 2 : Pablo Correa regrette le retard pris dans le recrutement de l'ASNL

Seulement trois arrivées depuis le début du mercato et des dossiers qui patinent, Pablo Correa s'inquiète du recrutement de l'AS Nancy Lorraine avant la réception de Niort ce vendredi à Picot.

Neuf départs pour trois arrivées, le mercato est toujours aussi déséquilibré au moment d'affronter Niort ce vendredi 4 août pour la deuxième journée de Ligue 2. Alors Pablo Correa met les pieds dans le plat et regrette le retard pris par le club "sans fuir ses responsabilités". Des propos rares dans la bouche du technicien nancéien.

Quand on le questionne sur le manque de recrues, Pablo Correa commence par partager la responsabilité :

Il y a des étages dans le club et chacun, à son étage, a son métier. Je l'ai dit, il n'y a pas plus loin que deux semaines, que j'étais inquiet du fait que notre recrutement avait pris du retard. Forcément, ce retard qu'on a pris, on l'aura dans la compétition."