VIDÉO - Ligue 2 : revivez l'écrasante victoire à domicile du Stade Lavallois contre Caen

Les 8700 spectateurs du stade Francis Le Basser ont vibré ce samedi 15 octobre lors du match contre Caen. Les footballeurs lavallois ont remporté leur premier succès à domicile et obtenu leur plus large victoire de la saison. Un succès 4-0 qui ne souffre d'aucune contestation face à des Normands bien décevants. Les buts sont signés Baldé et Durbant en première période, Sanna et Adéoti en seconde.

