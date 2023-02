VIDÉO - Ligue 2 : revivez la victoire précieuse du Stade Lavallois contre Dijon avec France Bleu Mayenne

Le Stade Lavallois prend ses distances avec la zone de relégation. Les Tango ont battu Dijon ce mardi soir au stade Francis Le Basser grâce à une réalisation de Geoffray Durbant, juste après l'heure de jeu. Sur le terrain, les Mayennais ont été très entreprenants. Le public a pu encore voir un Laval tout feu, tout flamme

18 tirs, 22 centres. Le Stade Lavallois a comme souvent, donné plusieurs coups de boutoir dans la défense adverse. C'est un style, c'est LE style de l'équipe cette saison, estime son entraîneur Olivier Frapolli. "C'est souvent le lot de nos matches à domicile et je souhaite absolument qu'on garde cet état d'esprit. C'est bien ancré. On sent aussi, à travers les conférences de presse que nos adversaires ont conscience que ça ne va pas être une partie de plaisir. Venir jouer à Laval depuis un petit moment, ce n'est pas simple" déclare le technicien.

"Comme des fous au bord du terrain"

Avec son système en 3-5-2, Laval cultive le goût de l'offensive. Anthony Gonçalves prend du plaisir, lui le milieu de terrain reconvertit défenseur. "C'est un système qui nous permet de passer par les extérieurs et d'apporter des centres" détaille le joueur. Le danger arrive de partout quand Laval joue à Le Basser. Anthony Gonçalves dédie la victoire à ceux qui sont sur le banc et en tribune. "Au staff notamment parce qu'ils sont comme des fous au bord du terrain et il nous apportent une énergie folle. Et aussi aux supporters. Ils ont encore répondu présents un mardi soir à 20h45. Alors qu'ils auraient pu rester au chaud devant Grey's Anatomy à la télé" rigole l'ancien strasbourgeois.

Symbole d'un Laval généreux et décomplexé (parfois à outrance), la passe décisive pour Geoffray Durbant est signée d'un défenseur : Marvin Baudry, qui est monté haut dans la moitié de terrain dijonnaise sur l'action.

