Est-ce le but de l'année ? Cristiano Ronaldo a signé un doublé (3e, 64e), dont une magnifique bicyclette en seconde période, avant le break réalisé par Marcelo (72e).

Un geste acrobatique du Portugais face à Buffon salué par le public du Juventus Stadium qui s'est levé pour l'applaudir.

Le but incroyable de Ronaldo en vidéo

[⚽️ VIDEO BUT] 🏆 #JUVRMA

💥 Cristiano Ronaldo marque d'un retourné acrobatique contre la Juventus !

😍 Tout le stade se lève et applaudit 👏 https://t.co/kFe0UhUve1 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 3, 2018

Le but merveilleux de Cristiano Ronaldo mardi face à la Juventus Turin n'est "peut-être pas aussi beau que le mien en finale à Glasgow", a plaisanté l'entraîneur du Real Madrid Zinedine Zidane après le match. Et de préciser : "Cristiano fait des choses parfois qui n'appartiennent qu'à lui. Et on peut dire que c'est un des plus beaux de l'histoire du foot, oui".

En finale de la Ligue des Champions 2002 à Glasgow, Zidane avait marqué un but fantastique, d'une incroyable reprise de volée du gauche.

Le résumé du match en vidéo

[📺 RESUME VIDEO] 🏆 #JUVRMA

⚽ Le Real Madrid corrige la Juventus 3-0 !

💥 Un doublé pour Cristiano Ronaldo avec un retourné acrobatique magistral !

⚡ Marcelo participe à la fête

❌ Dybala expulsé !https://t.co/bUH09w7Dia — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 3, 2018

L'histoire de ce quart de finale est déjà écrite, il n'y aura pas de revanche de la dernière finale de Cardiff (4-1) et le match retour au Bernabeu, le 11 avril, relèvera de l'anecdote, même avec Sergio Ramos suspendu. Mais à Turin, on se racontera pendant très longtemps la bicyclette de Ronaldo.

Le match retour est prévu le 11 avril en Espagne.

Le Bayern prend l'avantage à Séville

Dans l’autre rencontre de la soirée, le Bayern Munich a pris une option sur la qualification, après son succès à Séville (2-1). Les Allemands ont concédé l’ouverture du score, par l’intermédiaire de Sarabia (32e). Mais le Bayern a vite réagi, grâce à un but contre son camp de Jesus Navas, sur un centre de Ribéry (37e). Le Français a été très bon, ce mardi soir. C’est lui qui centre pour Thiago Alcantara sur le but de la victoire (68e).