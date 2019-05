Ligue des Champions : porté par Messi, Barcelone assomme Liverpool et fait un grand pas vers la finale

Retour réussi pour les Blaugrana après trois d'absence dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Le FC Barcelone, grâce au génie de Lionel Messi, a triomphé de Liverpool (3-0) et prend une sérieuse option avant le match retour.

D'entrée de jeu, les Reds se sont montrés à la hauteur de l'événèment et ont inquiété le Barça, avec un pressing très haut et des offensives qui partent à toute vitesse. Les Blaugrana, pour leur répondre, en ont fait autant et ont commencé à prendre le contrôle de la rencontre. À la 26e minute, Luis Suarez a débloqué son compteur européen et permis aux Barcelonais de prendre l'avantage.

Une avance qu'ils ont réussi à conserver malgré les multiples tentatives de Liverpool pour revenir au score. Les Reds sont revenus sur le terrain avec la même détermination qu'en fin de première période, mais ont manqué d'inspiration et se sont une nouvelle fois heurtés à une défense barcelonaise intransigeante. Les Blaugrana, quant à eux, n'ont pas trouvé leur rythme et ont subi les multiples assauts de Liverpool avant que Messi marque contre le cours du jeu (75e) et fasse le break.

La tendance s'est tout de suite inversée et le Barça a ensuite repris le dessus. Au point d'obtenir un bon coup-franc dans l'axe quelques minutes plus tard, que Messi a déposé dans la lucarne d'Alisson (82e) pour offrir une large victoire à son équipe. Un succès qui permet au Barça de rendre le déplacement Anfield mardi prochain moins anxiogène.

⚽ [EXCLU VIDÉO] 💫



💥 Large victoire du Barça à domicile, les Blaugranas font un grand pas vers la finale avec un énorme Messi ! (3-0)



📺 Les buts en vidéo ➡ https://t.co/nokFZ82xFfpic.twitter.com/EiE1Id87Og — RMC Sport Ligue des Champions (@RMCSportLDC) May 1, 2019

La veille, l'Ajax a dominé Totthenham (1-0). Les matches retours ont lieu mardi et mercredi prochains.

La finale se déroulera à l'Estadio Metropolitano de Madrid, en Espagne, le samedi 1er juin 2019.