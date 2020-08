VIDÉO - Ligue des Champions : revivez la victoire du PSG face à l'Atalanta en quart de finale

Il mériterait presque une statue à son effigie devant le Parc des Princes. Éric Choupo-Moting a permis au Paris-Saint-Germain de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions ce mercredi soir en marquant le but de la victoire à la 93e minute de jeu, face à l'Atalanta Bergame, le jour des 50 ans du club.

Le Camerounais est entré en jeu à la 79e minute à la place de Mauro Icardi, muet dans ces quarts de finale, et a été le pionnier de la victoire parisienne. Il ne lui a fallu que 10 minutes pour contribuer au but égalisateur et pour marquer le but de la victoire. On vous propose de revivre la rencontre en vidéo, dans les conditions du direct.

Choupo-Moting sur la Tour Eiffel

L'ex-coéquipier de Choupo-Moting au PSG, Thomas Meunier, a même proposé un autre type d'hommage pour le Camerounais : son nom projeté sur la Tour Eiffel.

Demi-finale contre Leipzig ou l'Atlético Madrid

Prochain match donc pour les Parisiens, ce sera le 18 août à 21h, en demi-finale de la Ligue des Champions, face à Leipzig ou à l'Atlético Madrid.