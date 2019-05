VIDÉO - Ligue des Champions : Tottenham rejoint Liverpool pour une finale inédite

Quelle soirée ! Après l'incroyable remontée mardi de Liverpool face à Barcelone, d'autres Anglais, ceux de Tottenham, nous ont livré une qualification hallucinante mercredi soir en demi-finale de Ligue des Champions.

Triplé de Lucas Moura

3-2 face à l'Ajax Amsterdam, avec un triplé de l'ancien joueur du PSG, Lucas Moura, qui s'apprête à jouer le 1er juin prochain la première finale de Ligue des Champions de sa vie.

Les Spurs ne partaient pourtant pas gagnants : battus 1-0 à l'aller par les Néerlandais de l'Ajax, et menés 2-0 à la mi-temps ! Mais la situation a été totalement renversée à partir de la 55e minute. Un deuxième but a très vite suivi à la 59e, avant que Lucas Moura, encore, ne libère son équipe et n'enfonce l'Ajax Amsterdam dans le temps additionnel (90e+6).

🚨 [EXCLU VIDÉO]



Encore un come-back mémorable pour une demi-finale de folie (2-3) 😍



📺 Le résumé de #AJATOT avec le triplé de Lucas ➡ https://t.co/FCxs7TXA3Lpic.twitter.com/BIVCYZXISO — RMC Sport Ligue des Champions (@RMCSportLDC) May 8, 2019

Deuxième finale 100% anglaise en Ligue des Champions

La Johan-Cruyff Arena est restée sans voix : 50 000 supporters néerlandais cloués après ce match fou.

Une finale 100% anglaise à venir le 1er juin, donc, entre Tottenham et Liverpool dans le stade Wanda Metropolitano de Madrid. La deuxième finale seulement de Ligue des Champions totalement british !