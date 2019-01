VIDEO - Luiz Gustavo "L'OM ne va pas lâcher"

Saint-Étienne, France

Rudi Garcia ne voulait pas entendre parler de "match bonus". Il aura certainement, pourtant, cru tenir 3 points dans sa course au podium. A St-Etienne, ses joueurs ont été bien plus tranchants et mieux organisés que lors de leurs dernières sorties. Ils ont même ouvert le score logiquement par Kévin Strootman. Mais W. Khazri a été leur bourreau, le Tunisien s'offrant un doublé dont un pénalty en 2nde période.

Si Florian Thauvin confie à quel point le vestiaire marseillais était "silencieux" à l'issue de la rencontre, les joueurs marseillais espèrent bien digérer au plus vite la déception. Ils rejouent dès dimanche après-midi (17h) à Caen.