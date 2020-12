VIDÉO - "On m'a toujours surnommé le Bison", rencontre avec Stéphane Lambèse, le défenseur de l'US Orléans

Alors que l'US Orléans se déplace à Villefranche-Beaujolais ce vendredi pour la 15e journée de National, on a rencontré Stéphane Lambèse, le défenseur de l'USO. Auteur d'un gros début de saison, il revient pour nous sur sa formation au PSG, son changement de poste et sur son surnom : "le Bison".

C'est au stade de la Source d'Orléans que nous retrouvons Stéphane Lambèse, le défenseur de l'US Orléans, ce lundi, pour revenir avec lui sur son parcours. La défaite de vendredi dernier face à Bourg-en-Bresse (1-3) est encore présente dans son esprit mais il est déjà focalisé sur la rencontre de ce vendredi face à Villefranche-Beaujolais pour la 15e journée de National.

Rencontre avec celui qu'on surnomme "le Bison".

Formé au PSG

Stéphane Lambèse a été formé au Paris-Saint-Germain, où il a côtoyé les Kingsley Coman, Presnel Kimpembé, Adrien Rabiot ou encore Mike Maignan. Certains sont depuis devenus champions du monde avec les Bleus en 2018. Il a d'ailleurs toujours des contacts avec certains. C'est là que le défenseur orléanais a changé de poste, "avant j'étais attaquant", sourit Stéphane Lambèse.

On le surnomme le Bison

Depuis son arrivée au centre de formation du PSG, on l'a tout de suite surnommé "le Bison", "on disait que j'étais un taureau", en rigole encore Stéphane Lambèse, "je ne sais pas si on peut me surnommer comme ça avec ma manière de jouer".

International Haïtien

Le défenseur orléanais a d'abord commencé chez les jeunes de l'équipe de France mais n'a pas été rappelé. Du coup, il a saisi l'opportunité quand on l'a appelé en sélection haïtienne à l'âge de 17 ans. Il est en déjà à quatre matchs avec Haïti et compte bien disputer la prochaine Gold Cup qui devrait se tenir en juillet prochain si tout se passe bien.