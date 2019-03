VIDEO - Mario Balotelli et son but célébré en direct vidéo sur Instagram

C'est une anecdote, mais c'est une première... mondiale ! A peine son but marqué contre St-Etienne, l'attaquant de l'OM Mario Balotelli a célébré sa reprise acrobatique sur les réseaux sociaux avec son téléphone portable et en direct.

Marseille, France

C'est l'une des images marquantes de cette victoire 2-0 pour Marseille face à Saint-Etienne. Alors qu'il vient d'ouvrir le score, Mario Balotelli se précipite auprès d'un caméraman officiel de l'Olympique de Marseille et il récupère son téléphone portable. L'attaquant italien réalise alors, sur le terrain, une vidéo en direct publiée sur son compte Instagram où il célèbre son 4e but sous le maillot phocéen.

Une bicyclette 🚲, une célébration inédite 🤳, un match abouti pour nos Olympiens 😍⁰⁰



Le résumé d’#OMASSE 👇 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 3, 2019

"J'ai donné mon téléphone à un journaliste de l'OM, je lui ai dit de venir derrière le but, que j'allais faire une vidéo si je marquais. À chaque fois que je fais quelque chose, ça fait le tour du monde (rires) !" Mario Balotelli au micro de Canal +

Historique: un joueur se met en scène sur les réseaux sociaux en plein match. #Balotelli , premier joueur 2.0 https://t.co/WT9dyssM7P — Grégory Schneider (@SchneiderGrgory) March 3, 2019

Ses coéquipiers jouent le jeu, et ils sont plusieurs à venir y participer tout sourire pour fêter son but. Morgan Sanson confirme d'ailleurs que la célébration était préméditée, organisée.

"C'est cool. Mario m'en avait parlé dans la semaine. J'avais trouvé ça top. Lui voulait aller sur le banc pour prendre le téléphone, mais je lui ai dit "non, c'est mieux que tu le donnes au caméraman derrière le but" Morgan Sanson

Dès le coup d'envoi, et à chaque occasion en faveur de l'OM, le caméraman plonge donc sa main dans la poche pour être prêt à "dégainer" et se saisir du téléphone de Mario Balotelli. Jusqu’à ce corner de Florian Thauvin à la 12e minute de la rencontre. L'attaquant italien reprend le ballon de volée et de manière acrobatique. Ruffier est battu (1-0)

Sur cette vidéo, une joie extrême des coéquipiers de l’italien se dégage de tous les visages. Notamment sur celui du jeune Boubakar Kamara

"On s'est mis derrière lui. On a célébré tous ensemble. Il est unique, et il est fada ! C'est ce qui fait sa force" B. Kamara

Dimanche, face à son ancien club Nice, Mario Balotelli aura certainement encore plus envie de briller. Malheur donc aux Aiglons.