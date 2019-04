VIDEO - Match nul des Chamois niortais face à Auxerre

Niort, France

Pas encore la délivrance pour les Chamois niortais. Les footballeurs deux-sévriens concèdent le match nul ce vendredi soir à René Gaillard face à Auxerre, 0-0. Il reste six matches à jouer avant la fin du championnat de Ligue 2 et les Chamois viennent d'enchaîner leur 15e match sans victoire. Ils sont toujours 11e au classement, à sept points désormais de Nancy, 18e et barragiste.

"C'est plutôt une bonne opération comptable mais quant au contenu du match c'est bien entendu largement insuffisant", réagit l'entraîneur des Chamois niortais Pascal Plancque pour qui Auxerre "méritait les trois points".

VIDEO - Pascal Plancque, l'entraîneur des @ChamoisNiortais après le match nul 0 partout face à Auxerre. Les Deux-Sevriens n'arrivent toujours pas à marquer #Ligue2pic.twitter.com/Abi4Jj0rXG — France Bleu Poitou (@Bleu_Poitou) April 12, 2019

Les Chamois niortais n'ont plus marqué depuis six matches

"On a un manque de confiance à domicile depuis quelques semaines. D'entrée de match, on a senti un peu la même fébrilité que contre Sochaux. Cette fébrilité on ne l'avait pas ressenti au Havre. Mentalement et physiquement on n'était pas bien", note Pascal Plancque. Le coach salue la "volonté des joueurs de s'accrocher" et cite la performance Thibaut Vion. L'avant-centre placé au poste d'arrière-droit a fourni une grosse prestation. Les parades du gardien Saturnin Allagbe ont aussi permis aux Chamois d'accrocher ce nul.

"On laisse beaucoup d'énergie physique et mentale depuis quelques semaines. C'est un groupe qui a énormément donné depuis le début de la saison. Il y a des jours où cela manque d'énergie, de dynamisme et c'était encore le cas face à Auxerre", estime Pascal Plancque. Mais "on cherche des solutions, on grappille point après point", poursuit l'entraîneur, tout en reconnaissant que cela ne va pas assez vite.

Mauvaise nouvelle côté niortais, le milieu de terrain Yacine Bourhane est sorti sur blessure. Il souffre d'une entorse à la cheville. Prochain match pour les Deux-Sévriens vendredi 19 avril avec un déplacement à Châteauroux.