Mayennais d'origine, Matthieu Pichot, 28 ans, gardien de but au VHF, disputera ce mardi 17 avril les demi-finales de la Coupe de France de football, à La Beaujoire, face à Chambly. Le joueur s'est prêté au jeu de l'interview décalée.

Les Herbiers, France

Matthieu Pichot, c'est le héros du quart de finale de la Coupe de France face à Lens. Le portier des Herbiers a détourné deux tirs au but. Formé à Laval, il n'a que près peu goûté au monde du professionnalisme. Il compte seulement 16 matchs de Ligue 2 avec les Mayennais. A 28 ans, l'ancien joueur du CA Bastia et du Poiré sur Vie rêve désormais d'accéder en finale de la Coupe de France et de fouler la mythique pelouse du Stade de France. "C'est tout un peuple qui est derrière nous pour cette demi-finale. Pas question de les décevoir" nous a t-il confié.

Matthieu Pichot, gardien du VHF, s'est prêté au jeu de l'interview décalée.

