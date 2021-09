VIDEO - "On me surnommait le pitbull", Xavier Collin le coach de l'US Orléans dans 100% USO

L'entraîneur de l'US Orléans, Xavier Collin, était l'invité de 100% USO ce mardi soir pour évoquer sa carrière de joueur, ses passages à Gueugnon avec la victoire en 2000 en Coupe de la Ligue, Ajaccio ou encore Montpellier. On est revenu avec lui également sur son surnom, "le pitbull".

Le coach de l'US Orléans, Xavier Collin, était l'invité de 100% USO ce mardi sur France Bleu Orléans. On est revenu avec lui sur sa carrière de joueur, ses débuts à Epinal puis ses passages à Gueugnon, Ajaccio et Montpellier. Il a notamment remporté une Coupe de la Ligue avec Gueugnon en 2000 en battant le Paris-Saint-Germain. Son passage de six années à Ajaccio l'a aussi marqué, "j'y retourne avec beaucoup de plaisir, j'espère y retourner un jour avant la fin de ma carrière d'entraîneur", affirme le coach, qui "espère un jour entraîner là-bas parce que ça reste des moments qui m'ont marqué".

Le "pitbull"

On a évoqué également avec lui son surnom quand il était joueur. Ses coéquipiers le surnommaient le "pit", le "pitbull". "J’avais la réputation d’être un défenseur accrocheur qui ne lâche pas donc on me surnommait comme ça", sourit-il.