VIDÉO : Mercato et bilan de la saison de l'OGC Nice dans un 100% Aiglons déconfiné

Réussie pour les uns, mitigée pour les autres, la saison de l'OGC Nice aura en tout cas été mouvementée de bout en bout. Le Gym termine 5e de la Ligue 1 de manière inespérée et peut rêver d'Europe pour la saison prochaine. Avec quelle équipe ? 100% Aiglons s'est projeté ce lundi soir sur le mercato rouge et noir avec trois invités. Patrice Alberganti (consultant France Bleu Azur), Vincent Menichini (journaliste Nice Matin) et Jean-Philippe Audoly (alias Sky sur Twitter - supporter du Gym) étaient en direct vidéo pour débattre avec Maxime Bacquié et les nombreux fidèles de l'émission.