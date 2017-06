VIDÉO - Mercato : Unai Emery a une idée pour faire venir Kylian Mbappé au PSG

Lors d’un colloque entre entraîneurs hispanophones à Bilbao (Espagne), Unai Emery a développé dans une discussion un plan pour faire venir Kylian Mbappé (Monaco) au PSG. L'entraîneur basque estime que la fibre francilienne de Mbappé (né à Bondy) peut jouer dans une négociation.

Unai Emery est un entraîneur passionné, enflammé et lors du forum auquel il a participé à Bilbao (ESP) il a déclaré sa flamme pour Kylian Mbappé : "Si j’étais à Albacete je voudrais qu’il vienne à Albacete, si j’étais en Australie, je voudrais qu’il vienne en Australie". Alors qu'il discute avec Mauricio Pocchetino et Luiz Fernandez, deux anciens du PSG, devant une centaine de convives Unai Emery explique son idée pour faire venir le joueur le plus prometteur de la planète football au PSG : "Quand on parle de KylianMbappé, en Espagne, on dit le Real, le FC Barcelone ... Moi, je suis à Paris. Quoi de plus beau que de représenter une équipe française ? S'il doit devenir une icône du football, que ce soit au PSG ! Avec tout le respect que j'ai pour Monaco. Il vient de Paris ! Sa famille est à Paris. C'est juste une réflexion que je fais."

Une réflexion en forme de déclaration d'amour pour un Kylian Mbappé (18ans) qui est courtisé par tous les plus grands clubs du monde.