VIDEO - Michel Vautrot remet les arbitres à l'honneur pour l'inauguration à Besançon d'un complexe sportif à son nom

Le Franc-Comtois Michel Vautrot, notamment élu meilleur arbitre de football du monde en 1988 et 1989, va inaugurer un nouveau complexe sportif à son nom ce mercredi : celui de la Malcombe à Besançon ! L'occasion pour lui de rappeler, à sa manière, le rôle indispensable de l'arbitre dans le sport.

C’est le cinquième complexe sportif ou stade qui portera son nom en France : après le tout premier en 1989 à Bouville (Seine-Maritime) puis Lestrem (Pas-de-Calais), Gilley et Saint-Vit – les deux dans son Doubs natal – c’est le vaste complexe sportif de la Malcombe à Besançon, ’’chez lui’’ encore, qui va officiellement être baptisé Michel Vautrot, ce mercredi 6 septembre (18h30) !

pas de sport de compétition sans arbitres" - Michel Vautrot

Et pour le Franc-Comtois, désigné meilleur arbitre de football du monde en 1988 et 1989, « cet honneur » doit aussi servir, une nouvelle fois pour lui, à rappeler au plus grand nombre le rôle indispensable de l’arbitre dans le sport… Michel Vautrot a ainsi demandé pour l'occasion à la Ville de Besançon d'inviter symboliquement l'ensemble des arbitres tous sports confondus de la région « parce qu'il ne peut pas y avoir de sport, de compétitions sans arbitres », comme il l’a dit, ce lundi soir, dans France Bleu Besançon Sports, la nouvelle émission hebdomadaire (18h30 – 19h) en direct consacrée à tout le sport franc-comtois cette saison.